Deuxième du groupe H, l’Allemagne n’a pas encore décroché son billet pour les 8es. Ce jeudi, la sélection allemande, avec Sara Däbritz titulaire, affronte la Corée du Sud.

L’Allemagne sera-t-elle le futur adversaire de l’équipe de France féminine en huitièmes de finale de la Coupe du monde ? Ce jeudi, Hervé Renard et ses joueuses vont très certainement avoir les yeux rivés sur leur télévision pour regarder les deux derniers matchs de poule de la compétition. En finissant premières après leur succès contre le Panama (6-3), les Bleues hériteront du deuxième de la poule H et tout reste encore ouvert entre la Colombie, l’Allemagne et le Maroc. Favorite de sa poule, l’Allemagne n’a toujours pas décroché son billet pour les phases finales et pourrait même prendre la porte.

L'Allemagne, la Colombie ou le Maroc pour la France

Suivant leur résultat contre la Corée du Sud et celui entre la Colombie et le Maroc, les Allemandes pourraient terminer troisièmes et dire adieux à la Coupe du monde. Il reste 90 minutes aux coéquipières de Sara Däbritz pour assurer cette qualification face à une nation sud-coréenne qui a perdu ses deux premiers matchs. La milieu de terrain de l’OL est une nouvelle titulaire dans l’entrejeu. Elle ne sera pas de trop pour éviter toute mésaventure à l’Allemagne, tout comme Alexandra Popp. La capitaine a déjà inscrit trois buts depuis le début de la compétition et un quatrième ce jeudi serait le bienvenu.