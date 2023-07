À un peu plus de deux semaines du début de la Coupe du monde, l’équipe de France peaufine sa préparation. Wendie Renard rêve en grand avec l’arrivée du nouveau staff.

Semaine trois. Ce lundi, l’équipe de France féminin attaque sa troisième semaine de préparation à Clairefontaine pour la Coupe du monde. Une dernière ligne droite avant de prendre la direction de l’Australie le 8 juillet. Avant cela, il y aura un match amical contre l’Irlande à Dublin le 6 et dans le même temps l’annonce de 23 joueuses retenues pour le Mondial. Wendie Renard, au contraire d’autres joueuses, n’a pas besoin d’attendre cette échéance avec pression.

Revenue avec les Bleues sous Hervé Renard, elle a repris son brassard de capitaine et mènera le groupe français avec le rêve d’être sacrées en août prochain. "On a des rêves, on a des ambitions et avec le nouveau staff et le nouveau coach, on a envie d’aller le plus loin dans cette compétition, a-t-elle avoué dimanche sur Stade 2. On rêverait de lever ce trophée, mais il y a beaucoup d’étapes avant."

Direction l'Irlande avant l'Australie

Après avoir choisi de mettre entre parenthèse la sélection pour des divergences d’opinions avec Corinne Diacre, Wendie Renard est de nouveau à 100% avec les Bleues. La défenseuse assure que le groupe français "travaille dans la bonne humeur" désormais, mais ne se voit pas plus gros qu’il ne l’est. Les échecs passés servent de leçon, mais avec Hervé Renard, un espoir est né. "C’est un projet commun et il faut se donner les moyens d’y parvenir. Il y a des moments où ça ne va pas être beau sur le terrain, mais il va falloir être costaudes, solidaires et conquérantes." Quand l’équipe de France féminine s’est trop longtemps reposée sur ses individualités, c’est avant tout un collectif qui pourra mener les Bleues le plus haut possible.