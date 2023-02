OL - Coupe Gambardella : tirage au sort des quarts jeudi

L'OL connaîtra jeudi prochain son futur adversaire en Coupe Gambardella. Dimanche, les Gones ont validé leur billet pour les quarts de finale sur la pelouse de Metz (1-3).

Et si l'OL réalisait la performance de conserver son titre en Coupe Gambardella ? En tout cas, il se donne le droit d'y croire encore, au moins jusqu'au dimanche 12 mars, date du quart de finale que les protégés d'Eric Hély joueront suite à leur succès à Metz dimanche (1-3). Les coéquipiers de Yacine Chaïb sauront jeudi quel adversaire ils affronteront.

Auront-ils cette fois-ci le loisir de recevoir, après des déplacements à Louhans-Cuiseaux, Nîmes, Linas-Monthléry et donc en Moselle ? Ce sera l'une des interrogations du tirage sort qui donnera son verdict vers 12 heures. A noter que les affiches des demi-finales seront elles aussi dévoilées ce même jour.

Monaco, Rennes ou Nantes toujours en lice

Parmi les huit formations encore en course, il reste du beau monde, dont Auxerre, Monaco, Rennes et Nantes, mais aussi deux équipes de Régional 1 : Carquefou et Pau, a priori potentiellement plus abordables sur le papier pour les Lyonnais.

Les qualifiés pour les quarts de finale de la Gambardella : OL, Clermont, Auxerre, Monaco, Rennes, Nantes, Pau et Carquefou.