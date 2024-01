L'ancien Lyonnais et Rennais est revenu sans amertume sur son aventure contrastée entre Rhône et Saône, un an après son départ en Australie en février 2023.

Damien Da Silva ne restera pas dans les annales du club lyonnais. Avec 24 apparitions en Ligue 1 avec l'OL, le défenseur n'a pas eu l'occasion de marquer les esprits des supporters. Pour autant, Da Silva a toujours conservé une bonne attitude à l'entraînement. Il ne regrette pas d'avoir tenté le challenge lyonnais, convaincu par Juninho, directeur sportif à l'époque. Après ses passages réussis à Caen puis à Rennes, le gaucher ne voulait pas refuser cette proposition à 33 ans.

Cependant, son manque de temps de jeu aura eu raison de cette expérience entre Rhône et Saône. "Ç'a été très compliqué, je ne vais pas le cacher. Ne pas jouer le week-end, j'ai énormément souffert de passer de longues périodes sans jouer", reconnaît aujourd'hui Da Silva dans un entretien accordé au site d'Eurosport. "Un an et demi plus tard, au regard de mon manque de temps de jeu, c'était le moment de découvrir autre chose", précise-t-il. Direction donc l'Australie et le club des Melbourne Victory en février dernier. Un championnat exotique dans lequel il affirme ne pas être "venu en préretraite".

"Je sais que les joueurs ne lâchent pas"

À plus de 15 000 kilomètres de distance, l'ancien défenseur lyonnais continue de suivre le championnat de France. Notamment ses anciens clubs qui s'affrontent ce vendredi à Décines (21h). Le joueur de 35 ans, dirigé par Julien Stéphan, lors de son passage à Rennes, avoue "être surpris du début de saison" très compliquée de l'OL (16e de L1 après 18 journées).

"Dans le foot, il faut que le collectif prenne. L'OL n'est pas un club qui a l'habitude de se retrouver dans cette position-là, explique Da Silva. Ce n'est pas facile à gérer pour les joueurs et les personnes dans l'environnement du club."

L'ancien Lyonnais, qui a travaillé sous les ordres de Peter Bosz et Laurent Blanc, reste néanmoins confiant pour la suite de la saison. "Je sais que les joueurs ne lâchent pas et les derniers résultats positifs l'ont prouvé. L'important pour l'OL est de repartir de l'avant."