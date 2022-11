OL : des Lyonnais appelés dans les équipes de France

5 jeunes de l'académie de l'OL porteront le maillot bleu lors de la trêve internationale. Sanchez (U20), Patouillet (U19), Bengui, Kumbedi et Sarr (U18) ont été convoqués par leur différente sélection.

Si aucun joueur du groupe de Laurent Blanc n'a été appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, les jeunes Lyonnais ont la cote. Cherki, Gusto, Lukeba et Caqueret verront les Espoirs, mais d'autres Rhodaniens se rendront également dans les différentes sélections de jeunes. Ainsi, ils seront trois chez les U18, le gardien Justin Bengui et les défenseurs Saël Kumbedi et Mamadou Sarr. Ils affronteront deux fois l'Italie (17 et 20 novembre) lors d'un duel amical.

Chez les U19, on retrouve un autre portier, Mathieu Patouillet. Auteur d'un bon début de saison avec la réserve, le Gone participera au 1er tour des éliminatoires de l'Euro 2023. Les Français défieront le Kazakhstan (16/11), l'Islande (19/11) et l'Ecosse (22/11) avec l'objectif de terminer en tête du groupe pour accéder au tour Elite.

Enfin, Florent Sanchez, touché à l'épaule actuellement, a été appelé par Landry Chauvin chez les U20. Les Bleuets rencontreront l’Indonésie le jeudi 17 novembre, l’Arabie saoudite (19/11) puis le Japon (21/11). Ces matchs amicaux se joueront en Espagne.