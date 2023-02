OL : Horan remporte la SheBelieves Cup, lourd revers pour Cayman

Lindsey Horan remporte la SheBelieves Cup (Photo by Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Face à l’Angleterre, championne d’Europe en titre, Janice Cayman et la Belgique ont explosé en vol (6-1). Vainqueur du Brésil, les Etats-Unis de Horan ont eux remporté la SheBelieves Cup.

Enfin ! Ça en est terminé avec la trêve internationale de février pour les joueuses de l’OL. À trois jours de la réception des Girondins de Bordeaux, toutes les Fenottes n’ont pas encore fait leur retour et ce ne sera pas le cas avant vendredi. Lancées dans la SheBelieves Cup aux Etats-Unis, Lindsey Horan et Vanessa Gilles ne sont pas attendues jeudi puisqu’elles ont disputé une dernière rencontre dans le tournoi amical dans la nuit de mercredi à jeudi. Enfin seulement Horan car Gilles n’est pas entrée en jeu dans la défaite du Canada contre le Japon (0-3). De son côté, la milieu américaine a joué toute la rencontre contre le Brésil et le succès permet aux Etats-Unis de faire un sans-faute et de remporter la She Believes Cup.

De son côté, la Belgique avait la possibilité de remporter l’Arnold Clark Cup après deux succès. Il ne restait plus qu’à s’imposer face à l’Angleterre sur ses terres. On ne peut pas dire que les coéquipières de Janice Cayman aient rempli la mission, bien au contraire. Face aux championnes d’Europe en titre, les Red Flammes ont pris l’eau avec un revers cuisant (6-1) qui vient assombrir le tableau de ce rassemblement. Alignée en défense, Janice Cayman a participé à l’intégralité de ce supplice. Retour à Lyon désormais pour ces trois Fenottes.