OL : Lacazette "jouera à Strasbourg"

Laurent Blanc l'a annoncé, vendredi, il compte bien faire jouer son attaquant et capitaine Alexandre Lacazette pour la première rencontre de L1 de la saison, à Strasbourg (ce dimanche à 20 h 45).

Fin du suspense. Alexandre Lacazette sera bien du voyage à Strasbourg ce dimanche (20 h 45) pour la première journée de Ligue 1 de la saison. L'attaquant et capitaine de l'Olympique lyonnais sera même sur le terrain du stade de la Meinau. "Il jouera à Strasbourg", a confié Laurent Blanc, vendredi, en conférence de presse.

"Je vais bien"

Quelques minutes plus tôt, ménagé depuis une semaine pour préserver son adducteur, Alexandre Lacazette avait donné de ses nouvelles."Je vais bien. Je me suis surtout entraîné avec les préparateurs (physiques), j'ai fait beaucoup de soins pour revenir dans le groupe dimanche, avait-il indiqué. Il reste demain (samedi), un dernier entraînement, ça sera le test et on verra la meilleure décision à prendre avec le staff médical et le coach."