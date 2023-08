L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc espérait conserver Castello Lukeba. Désormais, il attend de nouvelles recrues.

"Sportivement, on n'avait pas prévu ce départ de Lukeba", a déclaré Laurent Blanc vendredi. Mais il est acté. Il peut se passer des choses à l'inverse en récupérant certains joueurs. Malheureusement, avec la décision de la DNCG, on ne peut pas faire ce qu'on veut." Et de poursuivre : "On n'avait pas prévu de perdre des joueurs, tout le monde est capable de partir avant le 31 août. On a des difficultés dans le recrutement avec la décision de la DNCG."

Blanc attend avec impatience le 1ᵉʳ septembre

Laurent Blanc a hâte d'en savoir plus sur son effectif d'ici à la clôture du marché des transferts. "Je pense qu'on peut être attaqué, j'attends le 31 août avec impatience, ajoute l'entraîneur de l'OL. Parce que le 1ᵉʳ septembre, nous aurons l'effectif complet qui jouera la saison. La décision de la DNCG a joué dans nos choix pour ce mercato, c'est une certitude. C'est difficile pour tout le monde."