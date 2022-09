OL : Lacazette revient sur son association avec Dembélé

Associé à Moussa Dembélé face au PSG lors du dernier match, Alexandre Lacazette s'est confié sur le duo qu'il peut former avec l'autre numéro 9 de l'OL.

Lors du choc face au PSG dimanche 18 septembre (0-1), Peter Bosz avait innové en titularisant le duo Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé. Une première qui a livré quelques enseignements, mais qui n'a pas permis à l'OL de dominer les Parisiens. Le numéro 10 a évoqué cette doublette dans un entretien accordé aux médias du club. "L'association avec lui me plaît. Moussa a beaucoup de qualités et elles sont différentes des miennes, a-t-il indiqué. Cela me rappelle lorsque j'ai débuté aux côtés de Bafé Gomis. J'apprécie jouer avec lui."

"J'ai plus de liberté dans le jeu"

Plus globalement, Lacazette a aussi détaillé ce que le changement de système impliquait pour lui. "J'ai plus de liberté dans le jeu et j'essaye d'être encore plus à la création des actions. Il y a un joueur devant moi donc j'ai moins cette responsabilité d'être à la pointe de l'attaque. J'ai apprécié ce poste, même si j'aurais préféré marquer, faire une passe décisive ou que l'on gagne. Si le coach a envie de recommencer je suis pour, s'il souhaite me repositionner en 9, je suis pour aussi, a-t-il assuré. Je suis venu ici pour jouer et aider l'équipe et c'est ce que je vais continuer à faire."