Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

De retour ce mardi à l'entraînement collectif, Alexandre Lacazette s'est confié sur sa relation avec Peter Bosz, qui est parfois sujette à discussion dans les médias.

Il avait retrouvé sa voix. De retour à l'entraînement collectif ce mardi après son opération des cordes vocales mercredi dernier, Alexandre Lacazette a accordé un entretien aux médias du club. Dans celui-ci, le capitaine rhodanien a commenté son entente avec Peter Bosz. "Il y a beaucoup de bêtises qui se disent, même si maintenant, j'ai l'habitude donc je ne fais plus vraiment attention. On a une relation professionnelle avec le coach, nous nous parlons beaucoup, il y a du respect entre nous, a-t-il affirmé. On veut tous les deux emmener l'équipe en haut du tableau. Les consignes sont comprises pour ma part. Il a demandé plusieurs fois au groupe si ce qu'il souhaitait mettre en place était compréhensible, tout le monde a dit oui donc c'est à nous sur le terrain de mieux faire."

"Ce n'est pas normal d'avoir cette série"

En leader, l'avant-centre auteur de quatre buts sur ce début de championnat a évoqué la spirale négative de l'OL. "C'est une mauvaise période pour nous. Nous sommes conscients que l'on doit rectifier le tire, qu'il faut prendre des points et gagner des matchs rapidement, a clamé le Lyonnais. Ce n'est pas normal d'avoir cette série, mais c'est le passé, il faut s'en servir pour progresser. Nous devons faire mieux sur le terrain, être plus efficaces dans les deux surfaces. On doit travailler collectivement, même si là c'était la trêve et beaucoup sont partis en sélection. Petit à petit, ils vont revenir et il faut bien bosser toute la semaine pour être prêt dimanche." Un déplacement à Lens où une nouvelle fois, Lacazette sera très attendu.