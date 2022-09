L'OL dément avoir imposé un ultimatum à Peter Bosz

Après les informations parues jeudi au sujet de la situation de Peter Bosz, l'OL a tenu à démentir dans un communiqué avoir prononcé un ultimatum à l'encontre de l'entraîneur rhodanien.

Si la situation actuelle de l'Olympique lyonnais ne pousse pas à l'optimisme, le club tient tout de même à rétablir certaines choses. Alors que plusieurs médias ont affirmé que l'OL avait donné un objectif à atteindre à Peter Bosz, sans quoi il pourrait prendre la porte, un communiqué publié ce vendredi indique "qu'aucun ultimatum n’a été prononcé à l’encontre de Peter Bosz."

"Le club tient à rappeler qu’il a une totale confiance en Bosz"

Les septuples champions de France (2002-2008) poursuivent. "L’entraîneur et son staff ont connaissance d’un premier temps de passage fixé à la trêve mais le club tient à rappeler qu’il a une totale confiance en Peter Bosz, son staff et ses joueurs et qu’il mettra tout en œuvre pour que les objectifs soient atteints, est-il expliqué. Vincent Ponsot, directeur du football, s’est exprimé longuement à ce propos lors d’une interview [...] en renouvelant sa confiance au staff et en demandant également des résultats à l’ensemble du groupe avec des temps de passage à la trêve de la Coupe du monde et à la mi saison."

Dans ce communiqué, l'OL assure également "qu'aucune « réunion de crise » n’a été provoquée par la direction à l'issue du match contre Paris", et que ni Alexandre Lacazette ni aucun autre joueur "ne se s’est plaint auprès de la direction de la tactique mise en place par Peter Bosz." Enfin, "le choix de Thiago Mendès en défense centrale n’a jamais été remis en cause en interne."