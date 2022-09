Selon Caqueret, l'OL a "l'effectif pour faire partie des trois premiers"

A l'image de l'OL, Maxence Caqueret ne vit pas la meilleure période de sa carrière. Malgré tout, le milieu de terrain veut croire que son club peut terminer parmi les trois premiers.

Son match contre le PSG est un bon résumé de son début de saison et de celui de l'OL. Capable de bien faire parfois, Maxence Caqueret a aussi perdu plusieurs ballons dangereux et a globalement du mal dans l'utilisation de la balle. Actuellement au rassemblement de l'équipe de France Espoirs, le milieu de terrain a évoqué les reproches qui entourent son club. "On sait comment ça se passe… Quand on gagne, on est les meilleurs et quand on perd les critiques fusent. C’est à nous, joueurs comme coach, de nous concentrer sur notre travail et faire beaucoup mieux. On a l’effectif pour être au top, pour remonter au classement et faire partie des trois premiers, a-t-il affirmé au Parisien. Ce n’est qu’une question de temps, je pense. On le sait, on n’est pas à la hauteur des attentes. La sélection arrive au bon moment pour se ressourcer et repartir sur de bonnes bases."

"Mon statut a beaucoup changé"

En juillet dernier, le Gone a prolongé son contrat jusqu'en 2027. S'il a songé "à partir cet été" comme il l'explique dans l'interview, le footballeur de 22 ans reste pour l'instant fidèle à l'Olympique lyonnais. "Mon statut a beaucoup changé. Je suis passé du petit jeune qui montait en pro à Lyon, à un joueur un peu plus cadre. Je dois prendre ses responsabilités, parler avec tout le monde, conseiller les plus jeunes même, si je n’ai pas tant d’écart avec eux. Cela fait quatre ans que je suis dans le groupe. Au début, j’étais réservé, un peu timide, mais au fil du temps je me suis affirmé dans le vestiaire, a-t-il confié. En Espoirs aussi, je fais partie des plus anciens désormais. J’ai connu toutes les sélections de jeunes, cela me donne de la crédibilité. Si quelqu’un a besoin de conseils, je serai toujours à l’écoute."