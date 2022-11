OL : le staff se remémore la victoire en Coupe Gambardella

En mai dernier, l'OL a remporté sa 3e Coupe Gambardella contre Caen. Plusieurs mois après, les entraîneurs Eric Hély et Pierre Chavrondier (adjoint) racontent leurs souvenirs de la finale.

Au terme d'un superbe parcours, l'OL avait remporté en mai dernier la 3e Coupe Gambardella de son histoire. En finale, les coéquipiers de Mohamed El Arouch, buteur ce jour-là, avaient pris le dessus sur Caen aux tirs au but (1-1, 5 tab 3).

Six mois plus tard, le staff rhodanien a évoqué cette finale dans les colonnes du Progrès. "Je me souviens de notre sérénité dans l’avant-match. On a eu un parcours difficile, on avait une certaine confiance en ayant sorti l’ASSE, Monaco ou Strasbourg. On a eu une première mi-temps difficile, mais c’est surtout après l’égalisation rapide de Caen que j’ai été un peu inquiet", a reconnu Eric Hély, qui devrait quitter le club à l'issue de la saison.

"Il y a des émotions contraires lorsqu'on se fait rejoindre"

Son adjoint, Pierre Chavrondier, explique lui que l'équipe s'était beaucoup basée le vécu de l'entraîneur principal pour affronter cette échéance particulière. "Pour l’avant-match, on s’est tous calés sur Eric et son expérience, pour être sereins, a-t-il confié. On est allés dans l’hôtel où il avait ses habitudes par exemple. Un endroit pas ronflant mais où tout est carré. C’est un détail mais ça compte. Et même pendant la rencontre, il y a encore des signes, on se fait bouger mais on mène. Il y a des émotions contraires lorsqu'on se fait rejoindre. Mais quand Eric dit aux garçons qu’il est sûr que l’on va gagner, ce sont des ondes positives venant de quelqu’un qui l’a gagné trois fois."