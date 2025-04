OL - Lille : le penalty obtenu par Lacazette était bien valable

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que le penalty sifflé en faveur de l'OL samedi face à Lille semblait clair, la direction technique de l’arbitrage a rendu son verdict. Le penalty était bien valable.

Mené dès la première minute face à Lille samedi soir, l’OL a bien cru que la rencontre ressemblait à un poisson d’avril en retard. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont su changer la donne, un peu contre le cours du jeu. Dominés et quasi impuissants offensivement, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont tout de même obtenu un penalty sorti de nulle part (35ᵉ).

Transformé par leur capitaine, il a permis de les relancer dans la partie. Les Rhodaniens se sont montrés plus agressifs en seconde période. Malgré le manque d’occasions franches, Rayan Cherki a inscrit le but libérateur. L’OL a donc pu décrocher un succès capital dans la course à la Ligue des champions et s’est bien replacé au classement (5ᵉ).

La décision d’Eric Wattellier sur le penalty validée

La main de Thomas Meunier sur la tête de Lacazette à la 35ᵉ minute ne souffrait pas de grande contestation. Ce mercredi, la direction technique de l’arbitrage a donné raison à l’arbitre de 37 ans. La fédération française de football a d’abord diffusé les images de la séquence. Elles permettent de constater que les deux arbitres vidéo, Nicolas Rainville et Bruno Coue, s’assurent que le ballon récupéré par Maitland-Niles n’est pas sorti de l’aire de jeu.

Ce n’est qu’après s’être assuré de cela qu’ils invitent Eric Wattellier à venir voir les images de la main du joueur belge. Ce dernier se ravise donc et accorde un penalty à l’OL. Une décision estimée juste par la direction de l’arbitrage . "Conformément aux dispositions de la loi 12, le geste du défenseur est clairement répréhensible. Sautant avec la jambe et le bras droit tendus en avant, le défenseur commet clairement une faute [...] La bonne décision a finalement été prise : pénalty, sans avertissement".