OL - Mercato : Guido Rodríguez espéré

À la recherche d'un milieu de terrain au poste de numéro six, l'OL scruterait l'Argentin Guido Rodríguez (Betis Séville).

L'OL sur Guido Rodríguez champion du monde argentin 2022 ? D'après L'Équipe, le club entraîné par Laurent Blanc aurait accéléré le dossier menant au milieu de terrain, actuellement au Betis Séville (Espagne). L'Olympique lyonnais était un temps sur la piste de William Carvalho. Néanmoins, ce dernier ne risque vraisemblablement pas de venir entre Rhône et Saône. Le Portugais coûterait trop cher à l'OL. De son côté, Guido Rodríguez pourrait être cédé par le club espagnol contre la somme de 12 millions d'euros.

Temporisation pour le moment

Avec une masse salariale et des indemnités de transfert encadrées par la DNCG, le club rhodanien préfère attendre pour le moment. Alors que Laurent Blanc espère trouver la perle rare au poste de numéro six au milieu de terrain, le temps commence à presser. Skelly Alvero est arrivé en début de mercato pour apporter de la densité et Ainsley Maitland-Niles sa polyvalence, mais l'homme de 57 ans désire un nouveau renfort dans ce secteur de jeu tandis que Dodo Dokou devrait signer prochainement avant de partir en prêt à Molenbeek (Belgique).