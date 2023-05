Avec ses trois passes décisives, Bradley Barcola a été l'un des principaux artisans du succès lyonnais face à Montpellier (5-4).

Avec les quatre buts inscrits par Alexandre Lacazette contre Montpellier (5-4), les trois passes décisives de Bradley Barcola sont passées un petit peu inaperçu du côté de l'OL. En effet, le jeune ailier lyonnais a encore une fois, livré une grande performance dimanche. Dos au mur à l'heure de jeu (1-4), l'attaquant et ses coéquipiers ont su inverser le cours du match pour obtenir les trois points sur leur pelouse. Pourtant, tout laissait à penser que les joueurs de Laurent Blanc n'avaient pas les armes pour revenir dans la rencontre.

Ce match est-il un tournant pour l'OL ?

Bradley Barcola : "Le tournant, je l’espère. J’espère que cela va enclencher une bonne dynamique. On va essayer d’enchaîner les matches et les victoires. Franchement, je pense que celui-là, on a su bien relever la tête et c’est mérité.

Pensiez-vous pouvoir réagir ?

Honnêtement, quand on prend ce 4e but, on se dit que ça va être très compliqué, mais je ne pense pas qu’on y croyait plus. On a eu un sentiment mitigé, par contre, dès qu’on est reparti, on a senti qu’il y avait quelque chose à faire et selon moi, quand il y a eu 4-2, on a senti qu’on pouvait égaliser.

Avez-vous senti l'impact du public ?

Les avoir sentis derrière nous (le public) après ce deuxième but, ça nous a poussé et je pense que c’est ce deuxième qui nous remet vraiment dedans. En tout cas, on espère qu'ils seront toujours avec nous comme ils l’ont fait sur cette fin de partie. C’est comme ça qu’on doit gagner les rencontres."