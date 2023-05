OL - Montpellier : une rencontre "importante" pour la famille Nicollin

Avec une partie de son histoire basée à Lyon, le MHSC va jouer une rencontre spéciale dimanche (17 h 05) face à l'OL.

Fondé en 1945 à Saint-Fons (banlieue lyonnaise), le Groupe Nicollin s'est inscrit comme le 3e acteur français dans la gestion globale des déchets. Lancé par Marcel, l'entreprise familiale a ensuite été reprise par son fils Louis Nicollin dit "Loulou" à partir de 1977. Après avoir fait fortune dans ce secteur, la famille devient propriétaire du Montpellier Paillade Sport Club dès 1974. En huit ans, le club amateur a gravi rapidement les échelons et a réussi à retrouver la première division. À partir de 1989, l'équipe se renomme le Montpellier Hérault Sport Club, dit MHSC et Louis Nicollin devient le seul actionnaire du club. Les années passent, et le MHSC connaît des succès, mais en 2017, Louis Nicollin décède à l'âge de 74 ans. Son fils, Laurent, prend le relais et devient à son tour président.

"Lyon, la maison mère"

En préambule de la rencontre de dimanche (17 h 05) opposant Montpellier à l'OL, l'entraîneur des Pailladins, Michel Der Zakarian a évoqué le lien qui unissait la ville de Lyon et l'histoire de son club. Avec plus de 22 années à son actif au MHSC (joueur, formateur, entraîneur), l'Arménien connaît bien l'enjeu de la rencontre. "J’ai toujours ressenti ça depuis que j’étais joueur, ou même entraîneur. On va à Lyon. C’est très important pour la famille Nicollin de faire un bon résultat là-bas. Les joueurs le savent, ils savent que Laurent veut qu’on soit performant là-bas, qu’on gagne, a évoqué le technicien de 60 ans. Néanmoins, ça a toujours été la maison mère là-bas. La société s’est créée là-bas. Aujourd'hui, même s'ils sont basés ici, ça restera toujours un endroit ou sportivement, on a envie de gagner là-bas", a-t-il conclu.