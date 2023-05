OL : Henrique vise une place de titulaire

Après deux saisons en tant que remplaçant à Lyon, Henrique dit se tenir prêt pour tenir une place de titulaire au sein de l'effectif.

Avec 31 rencontres à son compteur depuis qu'il a rejoint l'OL en 2021, Henrique s'accorde à dire qu'il n'a pas eu un gros temps de jeu au cours de ses deux premières années au club. Cependant, le joueur de 29 ans se dit "prêt" à intégrer l'équipe dès que le coach le sollicite. De plus, sur les trois derniers matches de l'OL, le Brésilien a entamé deux de ces rencontres, en profitant des blessures de son homologue Nicolás Tagliafico. "C’est bien de jouer, je fais très attention à bien me préparer quand je ne joue pas parce qu'on sait que le coach a besoin de tout le monde pendant la saison. Donc, je fais très attention, pour que quand la chance arrive, je puisse être prêt."

Respecter la hiérarchie

Conscient, qu'il n'est la première option à son poste, Henrique estime qu'il est capable de commencer une rencontre. Toutefois, il prend en considération les performances de Tagliafico et respecte les choix du coach. "Je suis là pour aider l’équipe et je suis prêt pour être titulaire, mais j’ai toujours du respect et Nico (Tagliafico) est dans un très grand moment de sa carrière. Je fais attention à tout ce qu’il fait, parce que c’est un grand joueur, on se parle tout le temps et il me donne beaucoup de conseils et je les prends" a-t-il glissé.