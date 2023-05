OL - Montpellier : horaire, diffusion, avant-match

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Ce dimanche (17 h 05), l'OL a l'occasion de revenir à trois points de l'Europe si Laurent Blanc et ses hommes arrivent à se défaire de Montpellier au Parc OL.

L'avant-match

Une occasion rêvée pour les Lyonnais avant la fin du championnat. Ce dimanche, l'Olympique lyonnais reçoit Montpellier et va avoir l'occasion de se rapprocher un peu plus de l'Europe. La défaite de Rennes et Lille en amont peut permettre aux rhodaniens d'être à trois points des places européennes s'ils gagnent ce week-end. Après avoir obtenu une victoire en terre alsacienne face à Strasbourg (1-2) la semaine dernière, les Gones espèrent confirmer face au MHSC dans leur arène.

Avec trois victoires sur leurs cinq derniers matches, Laurent Blanc et son groupe n'ont plus le choix. Ils doivent engranger le maximum de points à cinq journées de la fin de la Ligue 1. Pour cela, le tacticien français devra composer sans une partie de ses cadres ce dimanche. Corentin Tolisso et Castello Lukeba sont suspendus pour le rendez-vous, tandis que Houssem Aouar (malade) est forfait pour la rencontre. Du côté des Montpelliérains, certains absents de tailles sont par ailleurs à noter. Le Tunisien Wahbi Khazri (lésion musculaire) est absent du groupe de Michel Der Zakarian. Puis, Téji Savanier et Boubakar Kouyaté sont également suspendus pour la rencontre.

À quelle heure se joue OL - Strasbourg ?

Le duel entre les Lyonnais et les Montpelliérains débutera à 17 h 05 au Parc OL. Pour ce qui est de la récupération, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont eu deux jours de plus, puisqu'ils ont joué le vendredi 28 avril et le MHSC le 30 du même mois. L'affiche sera arbitrée par Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne voir OL - Montpellier ?

Pour les supporters qui ne vont pas pouvoir se rendre au Grand Stade, la partie sera diffusée sur Canal + Foot. Seuls les abonnés à la chaîne pourront assister à la rencontre.