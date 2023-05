Bastien Dechepy au sifflet d'OL - Montpellier

Bastien Dechepy a arbitré Nantes – Lille (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Bastien Dechepy a été sélectionné pour diriger le match entre l'OL et Montpellier dimanche (17h05).

Le week-end dernier, l'OL s'est accroché dans la course à la 5e place en battant difficilement Strasbourg (1-2). Montpellier a lui validé presque officiellement son maintien en écrasant Monaco (0-4). Les deux formations se retrouvent dimanche à 17h05 pour l'avant-dernier match de la 34e journée de Ligue 1. Une affiche que commandera Bastien Dechepy.

Il a arbitré de Nantes - OL en Coupe de France

L'arbitre de 37 ans a déjà croisé la route de l'Olympique lyonnais trois fois lors de l'exercice en cours, dont récemment lors de la demi-finale de la Coupe de France perdue contre Nantes (1-0). Il était également au sifflet des confrontations face à Lorient (3-1 en septembre) et Brest (2-4 en décembre). La saison passée, il avait aussi dirigé le duel contre les Lorientais (1-1), marqué par l'exclusion d'Emerson.

Pour la rencontre du 7 mai, il sera accompagné de Julien Haulbert et Brice Parinet le Tellier. A la vidéo, nous retrouverons Dominique Julien et Christian Guillard. On peut souligner enfin que Benjamin Lepaysant est l'arbitre remplaçant.