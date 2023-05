Actuellement 7e au classement de Ligue 1, Henrique est convaincu que l'OL se qualifiera pour une Coupe d'Europe en fin de saison.

À l'Olympique lyonnais depuis deux ans maintenant, le défenseur gauche brésilien, Henrique, n'a disputé que quatre petites rencontres de Coupe d'Europe avec son équipe. Malheureusement pour lui, la participation à une nouvelle compétition continentale la saison prochaine est compromise. Malgré tout, le natif de Rio de Janeiro fait preuve d'une grande détermination à l'approche de cette fin de saison. "On discute de ça entre nous (l'Europe), on va aller jusqu’au bout et on sait que nous pouvons nous qualifier. Sur notre philosophie de jeu, on peut y arriver et on va y arriver, a confié l'ancien joueur de Botafogo. J’ai fermement confiance au fait qu’on puisse atteindre ce classement, mais on sait qu’il y a de bonnes équipes devant nous. On va travailler jusqu’au bout et je crois qu’on va arriver à notre but cette saison."

"D'abord regarder notre calendrier"

Cependant, il n'y a pas qu'à Lyon qu'une qualification européenne fait de l'œil. Pour Monaco, Lille et Rennes, l'objectif est le même et ces équipes sont mieux classées à l'heure actuelle (Monaco 4e ; Lille 5e ; Rennes 6e ; Lyon 7e). Avec son sourire et sa mentalité très positive, Henrique avoue s'être renseigné sur les matches de ses adversaires directs. Néanmoins, pour le Brésilien, les Lyonnais doivent avant tout se concentrer sur leurs rencontres et non celles des concurrents. "J'ai regardé leur calendrier, j’ai analysé un petit peu. Ils ont des matchs compliqués, on peut profiter de cette chance pour monter au classement, mais on doit d’abord regarder notre calendrier. Je pense plutôt comme ça", a indiqué Henrique.