Laurent Blanc, entraîneur de l’OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Ce vendredi, Laurent Blanc (OL) a estimé que les supporters lyonnais n'étaient pas assez derrière leur équipe.

Arrivé en cours d'année à l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc a déjà pointé l'environnement "très négatif" autour du club et de son équipe. Avec ses récentes déclarations, il s'était attiré les foudres de Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Malgré cela, ce vendredi, le technicien de l'OL n'y est pas allé de main morte avec de nouveaux messages qui pourraient faire bondir certains fans de l'Olympique lyonnais. Cette saison, de nombreux records d'affluence sont battus à Décines. Le coach a estimé que parfois ses joueurs étaient moins à l'aise dans leur enceinte, ce qui explique les meilleurs résultats à l'extérieur. "Je pense que pendant un certain temps, les joueurs ont été plus libérés de jouer à l’extérieur plutôt qu’à domicile. Je sais que c’est paradoxal, mais ça peut arriver", a lancé Laurent Blanc.

"Il n'y rien de méchant, c'est un constat"

Mais ce n'est pas tout, pour illustrer ses propos, l'homme de 57 ans a choisi de s'appuyer sur l'atmosphère qui régnait à la Meinau la semaine dernière lors de la victoire de son équipe (1-2). "Quand je vois un match à Strasbourg où le stade est plein, avec tous les supporters derrières leur équipe, je trouve ça beau. Je me dis que la pression est sur nous. J’aimerais que l’adversaire qui vienne à Lyon ait cette même pression. Pour l’instant ce n’est pas le cas. Il n’y a rien de méchant, c’est un constat."

Pour étayer son avis, Laurent Blanc n'a pas hésité à en remettre une couche sur le climat qui règne, selon lui, au Parc OL depuis qu'il a pris ses fonctions. "J’aimerais qu’un jour le stade de Lyon soit plein et derrière son équipe. Je ne vous garantis pas qu’on fera un grand match, mais j’aimerais le connaître. En revanche, contre Marseille, sincèrement, c'était beau", a-t-il conclu.