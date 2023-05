Les joueurs de l’OL célébrant le but de Bradley Barcola contre le PSG (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Vendredi après la victoire à Strasbourg (1-2), Laurent Blanc a pointé du doigt un “environnement très négatif autour de l’OL”. Une sortie qui montre un certain agacement au sujet des critiques, mais qui reflète aussi une divergence des points de vue sur les ambitions du club.

Malgré une deuxième partie de saison un peu plus en accord avec le statut que possède l’OL, Laurent Blanc et ses troupes restent en marge des places européennes à cinq journées du terme du championnat (7es à 6 points du 5e). Il faudrait donc un exploit sur les derniers matchs pour qu’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers retrouvent l’Europe l’an prochain, ce qui bien évidemment, était l’objectif annoncé en août dernier.

Un exercice 2022-2023 qui restera quoi qu'il arrive en deçà des attentes, ce qui a valu à plusieurs reprises la colère des supporteurs à travers des banderoles, des chants, des sifflets et d’autres actions. Néanmoins, ces derniers n’en sont pas arrivés à entamer une grève des encouragements sur une longue période comme cela peut parfois se faire, ni à recourir à d'irrémédiables extrémités, hormis lors des débordements après la déroute face à Strasbourg en janvier.

Laurent Blanc demande du temps

En dépit de résultats en progression sur la phase retour, le Cévenol et son équipe peinent à s’attirer les commentaires positifs, d’autant plus depuis la demi-finale de Coupe de France perdue à Nantes (1-0). Ce qui a fait dire à Laurent Blanc “qu’à Lyon, il y a un esprit, un environnement qui est délicat, très négatif, a-t-il confié à Prime Video vendredi soir après le succès en Alsace (1-2). Depuis le mercato hivernal, on a quand même changé d’effectif, il faut être conscient des choses. On a beaucoup évolué et on a surtout inclus des jeunes. Il faut du temps pour apprendre.”

Ce n’est pas la première fois que l’ancien international français évoque les bouleversements hivernaux et la jeunesse de son groupe pour répondre aux critiques sur le classement des Rhodaniens. Mais cette déclaration sur l’atmosphère extérieure est un nouveau pavé dans la mare.

A-t-il une connaissance suffisante du contexte ?

Une sortie qui n’a pas vraiment plu à notre consultant Nicolas Puydebois. “Il y a deux sujets sur ça. Premièrement, il défend son bilan et se dédouane lui. Deuxièmement, il y a une vraie méconnaissance du contexte lyonnais, de ce qu’on nous vend depuis trois ans, avec la coupe d’Europe, la construction de l’équipe, l’investissement au mercato, que l’on va retrouver les sommets… Mais ce n’est pas le cas, a-t-il rappelé dans “Tant qu’il y aura des Gones”. L’OL est remonté grâce à son travail, et il est tributaire de l’héritage, mais il n’empêche que lorsque tu prends un poste, tu dois faire un audit de l’environnement. Je pense que si pour lui, entraîneur international, le climat d’exigence qui existe à l’Olympique lyonnais et autour du club ne lui convient pas, c’est parce qu’on est devenu trop tolérant en interne. C’est ce qui explique le déclassement.”

Le champion du monde 98 n’a pas l’habitude de taire les choses, et lorsqu’il évoque son groupe, il a souvent tendance a pointé les mauvais côtés, notamment le manque d’expérience et d’un véritable milieu de terrain défensif. Être conscient de tout cela est une qualité indéniable pour ne pas se voiler la face, mais son rôle est aussi de trouver la parade pour contrer ces difficultés.

Des critiques légitimes sur les résultats

Capable de dire en public que son effectif est trop juste pour les hauteurs de la Ligue 1, Laurent Blanc est visiblement aussi agacé par ce qu’il se passe à l’extérieur, ce qui revient surtout à parler des supporteurs. “Ça me dérange qu’il critique quelque chose qu’il ne connaît pas. Cela fait six mois qu’il est arrivé et il critique les personnes qui font vivre le club. Il faut les respecter et s'imprégner de là où tu es”, a affirmé Nicolas Puydebois.

Si Anthony Lopes et ses partenaires ne répondent pas aux objectifs fixés en début de saison par la direction, et qu’un club ambitieux comme doit l’être l’Olympique lyonnais se doit d’avoir, il semble légitime que les tribunes en attendent plus. “Si on fait un parallèle avec le monde de l’entreprise, un patron qui ne répond pas aux demandes de ses clients, on va lui faire savoir tout de suite, a imagé l’ex-gardien de but. Ils vont se plaindre de ses services ou de ses prestations. Ils ont le droit de le faire, c’est compréhensible. A l’OL, les fans reviennent, c’est pour la vie.”

Le lien entre les joueurs et leur public n’est pas délétère, mais et c’est ce que regrettent plusieurs supporteurs, il est désormais de plus en plus ténu. Les entraînements ouverts sont rares, moins d’opportunités pour communier, tout cela a influé sur le contexte actuel. Les annonces, pas toujours respectées ou remises en cause, des dirigeants participent également à l’ambiance générale.

Gagner pour améliorer le climat, mais pas seulement

Maintenant, si la situation sportive est délicate, celle de l’environnement extérieur peut se bonifier, mais cela passera d’abord par des agissements concrets. “C’est à eux de tout faire pour que le climat s’améliore. Cela passe par remporter des matchs, par le comportement et en arrêtant la mauvaise communication, a énuméré Nicolas Puydebois. Il faut arrêter de parler et agir, ou alors joindre les actes à la parole.”

L’OL n’a pas son destin entre ses mains sur la fin du championnat, mais une série de victoires pour conclure l’exercice 2022-2023 serait la meilleure chose à faire pour préparer le suivant et un été qui promet d’être chargé à Décines. Gagner n’achète pas tout, mais ça permet tout de même de s’offrir du temps précieux.