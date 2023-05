OL - Montpellier : 48 000 spectateurs attendus

Les supporters de l’OL au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le cadre de la 34e journée de championnat, l'OL accueille le MHSC dimanche à partir de 17 h 05. 48 000 personnes sont attendues au stade.

Ce dimanche (17 h 05), le Parc OL et l'Olympique lyonnais accueillent le Montpellier Hérault SC dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Avec 10 points d'écarts au classement (OL 53 ; Montpellier 43), les deux équipes ne se fixent pas les mêmes objectifs dans ce sprint final. D'un côté, l'OL espère se qualifier en Coupe d'Europe, tandis que de l'autre, le maintien a été obtenu pour le MHSC et leur douzième place ne leur permet pas d'espérer jouer l'Europe. Cependant, pour le duel opposant les deux équipes, les spectateurs seront bien présents dans les tribunes. À deux jours de la rencontre, 91 blocs ont été ouverts à la billetterie, soit 51 000 places.

Saison historique au niveau des affluences

À deux jours de la rencontre, 91 blocs ont été ouverts à la billetterie, soit 51 000 places. Actuellement, 5400 tickets restent encore disponibles à la vente, mais certains blocs pourraient être ouverts (billetterie). Avec encore trois matches au Parc OL, dont celui de Montpellier, l'enceinte décinoise a fait tomber des records cette année. Grâce aux "58 230" spectateurs contre le PSG en septembre dernier, le stade a enregistré la plus forte affluence de son histoire. Quelques semaines plus tard, pour l'anniversaire des Bad Gones, "57 688" personnes avaient fait le déplacement pour encourager leur équipe (3e plus forte affluence).