Selon Roland Courbis, le jeune attaquant de l'OL, Bradley Barcola peut avoir un meilleur rendement sur le côté gauche.

Pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Montpellier dimanche à 17 h 05. De 2007 à 2009, puis de 2013 à 2015, le club héraultais a vu passer sur son banc le Marseillais Roland Courbis. Il y a un an, l'homme de 69 ans avait fortement blâmé les supporters lyonnais suite à un accrochage entre Karl Toko-Ekambi et ses propres fans. Cette fois-ci, l'ancien coach a préféré parler du jeune Bradley Barcola et les qualités qu'il lui trouvait.

"Un problème de côté"

"Il y a un problème à régler, pour moi, c'est le problème de côté. Même s'il peut jouer sur les deux côtés (Barcola) et permuter en cours de match, a-t-il déclaré au micro de RMC. Je pense qu'il est beaucoup plus redoutable côté gauche que côté droit. Pour lui, c'est plus facile de marquer à gauche." Et de poursuivre : "Si tu formes un duo dans l'organisation de Laurent Blanc, le duo Tagliafico et Barcola, je ne le vois pas inférieur au duo Cherki et Kumbedi. C'est quelque chose qui est à creuser".