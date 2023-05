Wahbi Khazri et Jordan Ferri (Montpellier) face à Caio Henrique (Monaco) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Avant d'affronter l'OL dimanche (17 h 05), Montpellier ne pourra pas compter sur son numéro 10, Whabi Khazri touché à la cuisse droite. Certains joueurs font quant à eux leurs retours.

Plus que deux jours avant le duel entre Montpellier et l'Olympique lyonnais (dimanche 17 h 05). Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian va devoir s'appuyer sur un groupe très affaibli. Trois de ses titulaires seront absents. À commencer par Téji Savanier et Boubakar Kouyaté qui sont suspendus, mais vient s'ajouter à ça l'absence de Wahbi Khazri. L'ancien Stéphanois a été victime d'une lésion à la cuisse droite contre Monaco (0-4). Le gardien remplaçant Dimitry Bertaud ne sera, lui aussi, pas de la partie ce dimanche.

Des retours et des incertitudes

Pour ce rendez-vous, le coach montpelliérains pourra néanmoins s'appuyer sur quelques retours. Théo Saint-Luce (arrière gauche) et Maxime Estève (défenseur central) sont revenus de blessure et seront aptes. En revanche, Béni Makouana et Yanis Guermouche sont incertains, même si les joueurs ne jouent quasiment pas depuis le début de saison (9 matches pour Makouana, 4 pour Guermouche).