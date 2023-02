OL : Sonny Anderson aura "une totale liberté et aucune restriction"

De retour à l’OL dans un rôle de conseiller sportif, Sonny Anderson est heureux de retrouver le club lyonnais. Malgré son attachement au club, le Brésilien aura une liberté d'action dans les coulisses de l'OL.

Il n’a pas manqué de rappeler son amour pour le club. Dès sa prise de parole, Sonny Anderson a rappelé à quel point son histoire est liée à l’OL depuis 1999. 24 ans après, le Brésilien est de retour à la maison, mais ce ne sera pas pour enchaîner les buts. Il revient dans le costume de conseiller sportif au sein de l’OL avec pour mission de reprendre le flambeau de Bernard Lacombe et Gérard Houllier. Deux personnages qui ont marqué de leur empreinte leur passage comme conseiller et sur lesquels Sonny Anderson veut prendre exemple. Forcément attendu par les supporters, le Brésilien demande "du temps, car tout ne va pas se régler en quinze jours. Le club n’est pas bien sportivement, c'est une certitude, mais il est toujours là et avec des ambitions. Quand vous touchez le haut du panier, vous avez envie de rester. Tout le monde veut retrouver ça, mais ça prend du temps. Le travail a déjà commencé, mais je le répète, il faut laisser le temps."

Anderson ne sera pas H24 à l'OL

Quand certains supporters redoutent de voir l’ancien attaquant ne pas prendre de décisions fortes de par sa relation avec le président Aulas, il assure que son regard extérieur va permettre d’identifier les mauvais points plus facilement qu’en étant au quotidien dans le club. Gardant ses missions à beIN Sports et Lyon-La Duchère, Sonny Anderson ne sera pas H24 à l’OL. Il sera d'ailleurs à Madrid samedi pour le derby pendant le match des hommes de Laurent Blanc à Angers. Ça ne l’empêchera pas d’avoir un poids dans l’organigramme, comme l’ont confirmé Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, présents aux côtés du nouveau conseiller. "Il n’y a pas de contraintes, a assuré le président. Il n’y a pas restriction. C’est une équipe avec Bruno (Cheyrou), Vincent (Ponsot) et même Laurent (Blanc) avec pour chacun un certain nombre de missions. Celle de Sonny est bien plus transversale." Elle ne devrait pas se faire dans le vestiaire comme sous-entendu par le coach lyonnais en conférence de presse.