OL - Troyes : encore près de 8 000 places disponibles

Supporters OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A la veille de la rencontre contre Troyes, le Parc OL n’a pas encore fait le plein. Sur les plus de 44 000 places disponibles, 8 000 sont encore à la vente.

La première journée de Ligue 1 avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso avait été un vrai succès populaire. En plus de la victoire contre Ajaccio, les supporters de l’OL avaient répondu présents pour ce match inaugural pourtant prévu début août. 48 516 spectateurs étaient venus s’amasser dans les tribunes du Parc OL. Vendredi contre Troyes, ils devraient être bien moins nombreux. Le club a tablé sur une ouverture à un peu plus de 44 000 spectateurs mais à la veille de la rencontre, il reste encore pas mal de billets invendus.

De 5 à 15€ la place

La période en plein mois d’août et de vacances scolaires ainsi que de l’adversaire n’aident pas forcément à faire déplacer les foules. A 24h de la rencontre, près de 8 000 places étaient encore disponibles dans les travées supérieures du virage nord notamment. Pour les supporters encore indécis, l’OL a fixé des tarifs attractifs avec un billet à 5€ pour les moins de 16 ans et à 15€ maximum pour les adultes. Pour prendre sa place pour ce match de la 3e journée de Ligue 1, cliquez ici.