L'OL va entamer sa 35e saison consécutive en Ligue 1

Promu en première division en 1989, l'OL va disputer sa 35e saison d'affilée au sein de l'élite française.

L'OL est un adepte de la Ligue 1. C'est une habitude qui perdure depuis 1989. 34 ans plus tard, le club rhodanien va jouer sa 35e saison consécutive en Ligue 1 avec l'exercice 2023-2024. Seul le Paris Saint-Germain le devance avec pas moins de 50 saisons. Le Stade Rennais suit derrière avec un total de 30. A ces 35 exercices disputés depuis 1989, l'Olympique lyonnais en a ajouté 30 à son total depuis sa création, soit 65 présences dans l'élite depuis 1950. Il compte le même nombre que l'OGC Nice et l'AS Monaco. Le Stade Rennais, lui, devance son homologue lyonnais (67 saisons) alors que son rival marseillais compte sept saisons de plus à son actif (74).

3e club le plus victorieux dans l'élite

Au rayon des victoires, l'OL est également bien placé : le club compte 1020 victoires à son actif dans l'élite, soit 41 de moins que le club de la Principauté (1061). L'Olympique de Marseille cavale en tête avec 1173 succès. Seuls ces trois clubs ont réussi à passer le cap des 1000 victoires en Ligue 1. Le PSG est au pied du podium avec 906 succès.