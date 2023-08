Laissée libre par l’OL à l’issue de son contrat, Alyssia Paljevic a retrouvé un club. La gardienne s’est engagée avec le FC Montauban, qui évolue en D2 féminine.

Redescendre d’un étage pour mieux rebondir. C’est le choix qu’a fait Alyssia Paljevic à l’issue de la fin de son contrat avec l’OL. Laissée libre par son club formateur, la jeune gardienne était désormais à la recherche d’un nouveau défi. C’est du côté de la D2 féminine qu’elle a décidé d’exporter ses qualités. Après avoir goûté à l’élite lors de la dernière journée de championnat la saison dernière, Paljevic (21 ans) va évoluer avec FC Montauban à partir de la rentrée.

Le club de Tarn-et-Garonne en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, sans pour autant en dévoiler la durée du contrat signé par l’ancienne de l’AS Montchat. La saison dernière, le FC Montauban avait terminé à la 3ᵉ place du groupe B derrière l’AS Saint-Etienne, promu en D1 féminine, et l’Olympique de Marseille. Le nouvel exercice 2023-2024 marque le retour à une poule unique et le club occitan espère cette fois ne pas louper le coche avec en son sein une championne de France et d'Europe avec Alyssia Paljevic.