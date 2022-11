Paris FC - OL : "On a tout à gagner", clame Thiney

Le Paris FC doit affronter l'OL dimanche. Avant ce choc de D1, la Parisienne Gaëtane Thiney évoque le match entre le 3e et le 2e provisoire.

Puisque le PSG a battu Guingamp (1-0) ce samedi, l'OL n'a pas d'autre choix s'il veut reprendre la tête du classement à son rival. Il faudra s'imposer dimanche sur la pelouse du Paris FC (3e), une formation elle aussi invaincue et qui a remporté 5 matchs sur 8. Il s'agira donc d'un choc du championnat de France. Avant cette affiche, Gaëtane Thiney s'est confiée pour les médias du club parisien.

L'ancienne internationale a le sentiment que les Franciliennes peuvent accrocher l'Olympique lyonnais. "Lyon est une équipe qui est capable de garder une haute intensité pendant 90 minutes et d’être concentrée sur tous les instants. L’année dernière, nous avons accroché les Lyonnaises dans le jeu, mais nous n’avons pas réussi à prendre de points (1-2 et 2-0). J’espère que cette fois-ci, nous en serons capables, a-t-il confié. Elles auront à cœur de nous battre chez nous. Et le Paris FC a tout à gagner. Si on arrive à exprimer ce que l’on montre à l’entrainement la semaine, en étant à 150%… On verra."