Plus d’un million de personnes au Parc OL en 2022

Avec notamment presque trente matchs de football et six concerts, le Parc OL a attiré du monde en 2022. 1 229 866 spectateurs ont pris place dans l’enceinte de Décines lors des douze derniers mois.

Dimanche, 40 320 personnes ont officiellement pris place dans les travées du Parc OL pour la première de l’année à Décines contre Clermont (0-1). Officieusement, les supporters de l’OL étaient bien moins nombreux puisque les 6 000 places des Bad Gones et du virage fermé pour l’occasion ont été comptabilisées. La programmation un 1er janvier n’a pas aidé à attirer les foules mais l’affluence ne devrait pas être des plus élevées samedi (15h30) pour le retour de la Coupe de France à Décines. En attendant de savoir si l’année 2023 sera couronnée de succès à l’OL, le Parc OL devrait faire mieux qu’en 2022 et la barre est pourtant haute.

Record d'affluence pour le concert d'Indochine

Grâce notamment à 28 matchs de l’OL avec les garçons et les filles et à six concerts estivaux, l’enceinte de Décines a accueilli plus d’un million de spectateurs (1 229 866 spectateurs) sur les douze derniers mois. Si le match contre le PSG reste la plus grosse affluence (58 230) pour un match de foot, c’est bien le concert d’Indochine qui a attiré le plus de monde. Avec 72 561 spectateurs, le groupe français a d’ailleurs signé le record d’affluence du stade depuis son inauguration en janvier 2016. Avec les concerts de Mylène Farmer, Muse ou encore des Red Hot Chili Peppers, ce record peut-il être battu ? Réponse cet été mais avec la Coupe du monde du rugby en France, le total global de 2022 devrait bien être battu.