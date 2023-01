OL : retour à l’entraînement mardi pour les Lyonnais

Au lendemain de la défaite contre Clermont, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un jour de repos. Le retour à l’entraînement est prévu pour mardi avec la préparation du match de Coupe de France.

Malgré la défaite, malgré "la colère" contre ses joueurs, Laurent Blanc a donné un jour de congé à ses ouailles ce lundi. Avec l’enchaînement de deux matchs en l’espace de quatre jours pour reprendre et une mise au vert programmée entre samedi et dimanche pour préparer Clermont, l’entraîneur lyonnais a choisi de couper. Dans ce Boxing Day à la française, les joueurs de l’OL vont pouvoir se vider la tête et profiter de leur famille après avoir raté le réveillon de la nouvelle année.

Vingt-quatre heures de coupure avant de faire leur retour au centre d’entraînement de Décines mardi. Cette séance devrait se dérouler sans Alexandre Lacazette, qui va très certainement être ménagé durant la semaine suite à sa gêne aux ischios, et lancer la préparation du prochain match. Les Lyonnais auront de nouveau rendez-vous au Parc OL avec la réception du FC Metz samedi (15h30), pour les 32e de finale de Coupe de France.