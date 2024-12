Après la trêve internationale, l’OL féminin retrouve le chemin du championnat vendredi soir (21h). La rencontre à Reims sera arbitrée par Victoria Beyer.

La préparation de la rencontre sera plus que tronquée. Il ne devrait y avoir qu'une seule séance au complet pour l'OL féminin avant le déplacement à Reims, et encore... Avec des derniers matchs internationaux mardi soir, les joueuses ne sont attendues à Lyon que dans cette journée de mercredi et la récupération sera au centre du programme de Joe Montemurro. Vendredi soir, les supporters rémois et Victoria Beyer, l'arbitre, ne devraient pas voir l'équipe type des Fenottes. Ce qui ne voudra pas dire que cette formation lyonnaise ne sera pas séduisante. Restées à Décines, Melchie Dumornay, Sara Däbritz ou encore Dzsenifer Marozsan devraient logiquement profiter des retours tardifs de sélection pour entamer cette rencontre de la 10e journée de Première Ligue.

Une première cette saison avec les Fenottes

Face à des Rémoises, neuvièmes du championnat, l'OL veut prolonger son invincibilité dans cette première partie de saison. Comme annoncé plus haut, Victoire Beyer donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 21h. L'arbitre de 33 ans n'a pas encore eu l'occasion de croiser la route des Lyonnaises cette saison. Elle aura pour assistantes Naïma Khettou et Violette Le Chevert. La tâche de quatrième arbitre sera confiée à Marine Tanguy.