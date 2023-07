Qui est De Treffers, le futur adversaire de l'OL

Pour son premier match de préparation à la saison 2023-2024, l'OL va affronter De Treffers, ce vendredi, à 19 h 00.

À l'annonce du stage aux Pays-Bas, certains supporters pouvaient s'imaginer qu'un match amical contre un club d'Eredivisie serait au programme. L'année dernière, Peter Bosz et ses joueurs avaient successivement affronté Willem II et Feyenoord lors de leur préparation en Hollande. Cet été, il n'en est rien. Les hommes de Laurent Blanc affronteront un adversaire d'un autre calibre puisque c'est face au club de De Treffers que l'OL va entamer sa saison.

Treize ans au plus haut niveau amateur

Basé à Groesbeek, ville d'environ 19 000 habitants située à la frontière de l'Allemagne, De Treffers est fondé en 1919. Le club évolue en troisième division des Pays-Bas, le plus haut niveau amateur depuis 2010. La saison passée, l'équipe coachée par Lee-Roy Echteld a terminé cinquième de Jack's League, à onze points du leader Katwijk. Le club néerlandais a pu s'appuyer sur un redoutable trio offensif composé de Jordy Thomassen (13 buts), Coen Maertzdorf (8 buts) et Gavin Vlijter (7 buts). Au milieu de terrain, le jeune Willem den Dekker s'est illustré en inscrivant 11 buts et se révèle comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.

Les rouges et noirs évoluent au Sportpark Zuid, où se déroulera le match de vendredi (19 h 00). Il s'agit d'un stade de 4700 places où les spectateurs peuvent regarder la rencontre dans une tribune de 400 sièges ou derrière une main courante. Dans une bonne dynamique, De Treffers a terminé la saison avec une série de 5 matchs sans défaites (4 victoires, 1 nul) avec 18 buts marqués. La saison passée, l'OL avait gagné son premier match de préparation face à Bourg-en-Bresse, qui évoluait alors en National.