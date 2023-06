Suivez en direct la dernière de "Tant qu’il y aura des Gones"

Ce lundi, à partir de 18h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" va vivre sa dernière de la saison. Avec Jocelyn Fontanel, président du Goal FC, comme invité, l’équipe de TKYDG va avant tout se projeter sur l’été qui attend l’OL.

Dernier rendez-vous de la saison pour "Tant qu’il y aura des Gones". Avant de partir en repos pour mieux revenir à la rentrée, votre émission sera une dernière fois présente ce lundi (18h) pour traiter de l’actualité de l’OL. On ne va pas se mentir, elle est assez calme et pourtant, il y en a des choses à dire. Le premier thème de l’émission sera avant tout concentré sur l’organigramme lyonnais et l’absence d’actes aux annonces de John Textor.

Matthieu Louis-Jean devrait bientôt arriver comme responsable du recrutement, mais c’est encore assez flou. Tout comme la stratégie de l’Américain. Ce dernier s’est fendu d’une sortie médiatique qui n’a pas de quoi rassurer les supporters de l’OL. Textor veut créer une passerelle entre le club français et Botafogo, n’hésitant pas à acheter via l’OL pour ensuite prêter au club brésilien…

Un projet qui pourrait créer quelques remous, mais c’est bien pour des arrivées concrètes entre Rhône et Saône que les supporters s’impatientent. Face à l’absence de fumée blanche dans l’organisation sportive, les rumeurs de renforts sont peu nombreuses quand les retours de prêts vont devoir être gérés… Panique à bord ?

Avant de retrouver le sourire pour Nicolas Puydebois en parlant de la montée du Goal FC avec son président Jocelyn Fontanel, invité de TKYDG, le troisième thème de l’émission tournera autour de l’Académie. Une formation lyonnaise qui devrait également connaitre quelques changements structurels. Pour suivre TKYDG en direct, voici nos canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.