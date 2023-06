Mylène Farmer au Festival de Cannes en 2021 (Photo by Valery HACHE / AFP)

Ce vendredi, Mylène Farmer donne le premier de ses deux concerts au Parc OL. À quelques heures du spectacle, des places de dernières minutes ont été mises en vente par l’organisation.

Depuis maintenant presque un mois, le Parc OL a délaissé ses habits de la Ligue 1 pour passer dans la configuration concert. Comme chaque période estivale, l’enceinte décinoise ne prend pas de repos et accueille des spectacles musicaux jusqu’en juillet. L’année dernière, un record d’affluence avait été battu avec la venue d’Indochine.

Ce total n’a pas été franchi pour les deux premiers concerts de cette nouvelle saison avec la venue de Depeche Mode et Muse il y a une semaine. Ce vendredi, Mylène Farmer prendra possession du Parc OL à l’occasion de sa tournée "Nevermore". Ce sera la première des deux apparitions de la chanteuse à Décines puisqu’un deuxième concert est également prévu samedi.

De 89 à 185€ la place

Pour les retardataires et ceux qui ne pourront pas se rendre à Décines samedi, l’organisation a choisi de mettre en vente de toutes dernières places pour le concert de ce vendredi soir. Il va falloir mettre la main à la poche puisque les tarifs vont de 89 à 185€ en catégorie Or. Néanmoins, pour ceux qui avaient loupé le premier train, il est toujours possible de monter à bord en cliquant sur ce lien. Des places seront par ailleurs disponibles aux guichets du stade à partir de 17h30 mais Il vaut mieux tenir que courir.