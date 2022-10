Un show au Parc OL pour aider les athlètes handisports

Le 6 octobre prochain, le Parc OL sera le théâtre de la soirée « Handishow ». Cet événement oeuvre en faveur des sportifs non valides et permet de récolter des fonds.

Le temps d’une soirée, le Parc OL gardera son lien sportif mais se transformera l’espace de quelques instants en un podium de mode. Pour la 10e édition, l'association "Rêvons ensemble" propose le gala "Handishow Super-Héros". L'association posera ses valises à Décines pour une soirée sous le signe de la fin de l’inégalité entre sportifs valides et non valides. Le 6 octobre prochain, une vingtaine d’athlètes prendront place dans les loges du Parc OL et assisteront au défilé de mode annuel et différentes animations.

Plus habitué à venir voir des matchs de l’OL dans l’antre décinoise, Fleury Di Nallo, véritable légende lyonnaise, répondra présent aux côtés notamment de Philippe Candeloro. Une vente aux enchères aura également lieu afin de lever des fonds pour les athlètes handisports avec la perspective pas si lointaine des Jeux Paralympiques 2024 de Paris.

Plus d’informations sur : handishow.fr