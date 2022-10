Pour la quatrième journée de D1 féminine, l’OL accueille Rodez à 14h30 au Parc OL. Contre la lanterne rouge, Sonia Bompastor a fait tourner avec notamment la titularisation d’Inès Benyahia. Emma Holmgrem remplace elle Christiane Endler dans le but lyonnais.

Le crachin qui plane au-dessus du Parc OL est-il le signe d’une pluie de buts ce samedi à Décines ? Les supporters lyonnais qui vont prendre place dans les travées de l’enceinte l’espèrent. Pour cette 4e journée de D1 féminine, l’OL affronte Rodez ce samedi à 14h30. Face à la lanterne rouge du championnat, Sonia Bompastor doit faire avec des blessures mais aussi une gestion de l’effectif en vue du calendrier surchargé qui attend les internationales lyonnaises.

Selma Bacha, à son avantage contre Montpellier, est malade tandis que Sara Däbritz ne reviendra pas avant 2023 suite à une entorse à la cheville et des ligaments internes touchés. Avec presque une équipe-type sur le flanc, l’entraîneure de l’OL a donc profité de l’adversité pour donner du temps de jeu à quelques joueuses notamment Emma Holmgrem. La gardienne suédoise est titularisée en lieu et place de Christiane Endler. Avec les besoins de repos de certaines comme Lindsey Horan ou Danielle van de Donk, Bompastor donne sa chance à la jeune Inès Benyahia. Devant, Eugénie Le Sommer est alignée en pointe aux côtés de Delphine Cascarino et Melvine Malard.

La composition de l’OL contre Rodez : Holmgrem - Jaurena, Sombath, Renard (cap), Morroni - Benyahia, Damaris, Henry - Cascarino, Le Sommer, Malard