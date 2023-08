À Nice, l'OL est devenu le 6e club le plus capé de Ligue 1

L'OL affrontait Nice pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue 1, ce dimanche 27 août. L'occasion de disputer son 2369ᵉ match dans l'élite.

2369. C'est le nombre de matchs officiels disputés par l'OL au sein du championnat de Ligue 1. Après son nul face à Nice ce dimanche 27 août (0-0), le septuple champion de France est ainsi devenu le 6ᵉ club le plus capé de l'histoire de l'élite ayant joué le plus de matchs. Il dépasse le FC Sochaux et ses 2368 matchs. Les Rhodaniens ont par ailleurs obtenu leur 597ᵉ match nul ce week-end face aux Aiglons. Le club dirigé par John Textor compte également 1020 succès pour 752 revers depuis ses débuts au sein de la première division en 1951. 3561 buts ont été inscrits pour 3039 concédés. Par ailleurs, le club a emmagasiné pas moins de 2637 points.

L'OM premier au classement

Parmi les autres équipes de L1, on retrouve l'AS Monaco (5ᵉ) avec 2373 rencontres. Le Stade Rennais (2377) est au pied du podium (4ᵉ), derrière Saint-Étienne (2532) et les Girondins de Bordeaux (2544). L'Olympique de Marseille occupe seul la première position avec pas moins de 2619 rencontres. Le tout en 74 saisons. Un record tout comme le nombre de buts inscrits (4216) et points engrangés (3015).