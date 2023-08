OL : aucun but encaissé, une première depuis huit matchs

Souhaitant avant tout une assise défensive pour redresser la tête, l’OL s’est appliqué à bien défendre à Nice (0-0). Ce match sans prendre de but est le premier depuis huit matchs.

Plier, mais ne pas rompre, telle a été la devise de l’OL dimanche soir à Nice. Après deux défaites de suite pour entamer la saison, les Lyonnais souhaitaient avant tout se rassurer défensivement afin de sortir la tête de l’eau. Le point pris (0-0) chez les Aiglons n’arrange pas forcément les affaires comptables de l’OL qui reste avant-dernier avec une petite unité. Mais avant d’affronter le PSG, la défense lyonnaise a au moins eu le mérite de rester imperméable sous la pluie niçoise.

Il faut dire que Nice n’a pas vraiment essayé de mettre un peu plus de rythme dans ses transitions afin de déstabiliser le bloc médian lyonnais. Cela a forcément aidé les joueurs de l’OL a bouché les espaces et lignes de passes. Cela n'a pas empêché de voir le milieu lyonnais arriver quand même à se faire transpercer plein axe sur des conduites de Khéphren Thuram, Morgan Sanson ou Sofiane Diop.

L'armada offensive du PSG va se présenter dimanche

Malgré tout, la satisfaction de ne pas avoir encaissé de but était là après la rencontre et il y avait de quoi. Une semaine après avoir pris l’eau de toute part contre Montpellier, l’OL a joué bien plus bas et a contrôlé la profondeur. Bien plus facile pour Duje Caleta-Car et Sinaly Diomandé, loin d’être des monstres de vitesse. Garder sa cage inviolée, un gardien lyonnais n’avait plus connu pareille sensation depuis le 27 mai dernier contre Reims.

Depuis, Anthony Lopes et Rémy Riou s’étaient successivement inclinés devant Nice, De Treffers, Manchester United, Molenbeek, le Celta Vigo, Crystal Palace, Strasbourg et Montpellier. Soit huit matchs de suite… Avant d'affronter le PSG et son armada offensive, il valait mieux stopper l'hémorragie.