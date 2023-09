Alexandre Lacazette n'a pas réussi à trouver le chemin des filets dimanche face au Havre (0-0). L'avant-centre et capitaine de l'OL reste néanmoins l'un des meilleurs marqueurs encore en activité au sein de l'élite française.

128. C'est le nombre de réalisations inscrites par Alexandre Lacazette en Ligue 1 depuis ses débuts en 2009. L'attaquant de 32 ans figure ainsi dans le Top 3 des meilleurs buteurs en cours, derrière Kylian Mbappé (171) et Wissam Ben Yedder (149). Par ailleurs, Le Général a réussi à marquer ces réalisations le tout en 240 rencontres, soit un ratio de 0,53 but par match. N'ayant pas trouvé la faille dimanchhe face au Havre (0-0), l'international français (16 sélections) faisait son retour après avoir purgé les deux précédentes rencontres pour cause de suspension. Après s'être vu averti d'un jaune en début de partie, Lacazette devra à nouveau louper le déplacement à Reims début octobre.

Deuxième marqueur de l'histoire de l'OL

Si le Lyonnais vit un début d'exercice 2023-2024 pour le moins difficile avec ses coéquipiers, il ne reste pas l'un de ceux ayant réussi à inscrire leur nom au sein du club. Depuis ses premiers pas avec l'OL, Lacazette compte pas moins de 161 buts inscrits sous le maillot rhodanien. Il se classe ainsi second meilleur buteur, derrière Fleury Di Nallo et ses 222 réalisations. Revenu sur les bords du Rhône l'été dernier après cinq ans du côté d'Arsenal (2017-2022), Lacazette avait signé un retour fracassant avec 27 buts en 35 rencontres de championnat durant la saison 2022-2023. Ex æquo avec 2014-2015 et une unité en moins que 2016-2017 (28). Buteur face à Montpellier mi-août, Lacazette espère lancer définitivement la machine et remonter la pente avec son équipe, classée 16ᵉ.