Amandine Henry : "La Coupe du monde, un rêve de petite fille"

Amandine Henry s'est exprimée, mercredi, sur la coupe du Monde et la fin de son aventure à l'OL.

Mise à l'écart de l'équipe de France par Corinne Diacre depuis près de trois ans, Amandine Henry fait son grand retour avec les Bleues. L'ancienne Lyonnaise fait partie de la liste élargie de 26 joueuses retenues par Hervé Renard pour préparer la Coupe du monde qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans les colonnes de l'Équipe, l'ancienne capitaine des Fenottes, qui n'a plus joué depuis mars dernier, s'est exprimée sur son retour en équipe de France. "Je me dis que le travail paie et qu'il ne faut jamais baisser les bras. On ne va pas parler de revanche, car je n'aime pas ce mot, mais je suis la plus heureuse, a-t-elle déclaré à L'Equipe. A moi de faire ce qu'il faut dorénavant. La Coupe du monde, c'est un rêve de petite fille"

"Une période pas facile à gérer"

L'internationale française (93 sélections) a aussi livré son ressenti sur la fin de son aventure avec l'OL et son conflit avec le club. "Déjà, je sentais que la coach de l'OL, Sonia Bompastor, ne comptait plus sur moi pour la saison prochaine. Donc j'ai cherché un nouveau club et Los Angeles a montré son intérêt. Cela n'a pas été une période facile à gérer. Malheureusement ça s'est terminé comme ça. Parfois, on ne choisit pas."