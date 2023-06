Après un prêt réussi à Lecce, Samuel Umtiti va retourner à Barcelone où il semble être indésiré. Un retour à Lyon serait dans les tuyaux.

Après quatre années de galères au FC Barcelone, Samuel Umtiti a enfin repris le plaisir de jouer à Lecce. L’international français (31 sélections) a conquis l’Italie en réalisant une saison pleine avec des performances convaincantes. Le champion du monde a disputé 25 matchs de championnat, total qu’il n’a jamais dépassé depuis son départ l’OL en 2016. Son prêt arrivant à son terme à la fin du mois de juin, Samuel Umtiti a fait ses adieux à son club sur son compte Instagram. "Tout d'abord, je voudrais remercier l’US Lecce de m'avoir tendu la main lorsque d'autres équipes ont douté de moi. J'ai trouvé une équipe avec des valeurs et avec une mentalité exceptionnelle. Nous avions un objectif en début de saison et nous l'avons atteint grâce au travail. Pour moi, rester en Serie A, c'est comme gagner un titre."

Un retour à l'OL possible

L’ancien Gone retourne alors au FC Barcelone où il ne rentre pas dans les plans de son entraîneur Xavi. Le club catalan souhaiterait profiter de la bonne saison d’Umtiti pour récupérer entre trois et quatre millions d’euros. Selon la presse espagnole, malgré l’intérêt de clubs italiens prestigieux (Inter Milan, AS Roma), "Big Sam" aurait la ferme intention de revenir à l’OL. Un temps réticent à l’idée de rapatrier son ancien joueur, le club lyonnais semble avoir changé d’avis. Le défenseur de 29 ans a rassuré sur son physique et pourrait bien profiter du départ d’un Lukeba très convoité pour faire son retour entre Rhône et Saône. Samuel Umtiti pourra aussi compter sur son ami, Alexandre Lacazette pour convaincre la direction lyonnaise.

"C’est un rêve de rejouer avec lui. Il a démontré à tout le monde qu’il est de retour, que son corps le suit, avait-il déclaré au micro de Canal +. Ce n’est pas anodin que plusieurs grands clubs le suivent. S’il choisit de revenir, ce sera tant mieux pour Lyon ". Avec ce recrutement, l’OL satisferait aussi Laurent Blanc, en quête constante d’expérience pour son équipe.