Avant Nantes - OL, des Nantais à la peine à domicile

Certes, Nantes a remporté son dernier match à Nice, mais avant de recevoir l'OL ce dimanche (20h45), il a perdu ses sept précédentes réception à la Beaujoire.

Antoine Kombouaré parle de "traumastime". Le FC Nantes s'est donné de l'air dans la course pour le maintien, remontant à la 14e place, en gagnant à Nice le week-end dernier (1-2), mais il est encore loin d'être sauvé. Pour s'assurer de rester encore une saison supplémentaire dans l'élite, il devra glaner des points loin de chez lui, mais aussi à domicile.

Or, les Nantais n'y arrivent pas à la Beaujoire. Ils restent sur une série assez incroyable de sept défaites consécutives dans leur stade, toutes compétitions confondues, dont six en championnat. Depuis le 17 décembre 2023, Brest, Clermont, Laval (Ligue 2), Lens, Paris, Metz et Strasbourg sont venus y obtenir la victoire. Les Canaris attendent de remporter une rencontre chez eux depuis le 2 décembre 2023, face aux Niçois (1-0).

L'OL, qui voyagera en Loire-Atlantique ce dimanche pour la 28e journée de Ligue 1, espère donc ne pas permettre à son adversaire d'arrêter cette mauvaise spirale. C'est l'ambition du groupe de Pierre Sage et de ses hommes en tout cas, eux qui visent la 7e place pour accéder à l'Europe et à la Conference League. Sur une bonne dynamique, l'Olympique lyonnais a besoin de ce succès pour se rapprocher du trio Marseille-Rennes-Reims à 39 points. Un petit plus, ou du moins un moins pour son adversaire, le public jaune et vert, toujours très chaud, ne sera pas lui puisque la partie se jouera à huis clos.