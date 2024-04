L'OL avec un 11 classique face à Nantes ?

Anthony Lopes à l’échauffement avant OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pierre Sage ne devrait pas révolutionner son 11 ce dimanche contre Nantes. Seuls Anthony Lopes et Corentin Tolisso devraient prendre une place de titulaire.

Même si l'Olympique lyonnais a joué en milieu de semaine, Pierre Sage ne devrait pas chambouler son équipe-type contre Nantes. Avec cinq jours pour récupérer de la qualification en finale de la Coupe de France face à Valenciennes (3-0) et préparer ce déplacement chez les Nantais (20h45), c'est un 11 assez habituel qui sera aligné.

Par rapport à la rencontre de mardi, Anthony Lopes remplacera Lucas Perri dans les buts, et Corentin Tolisso prendra la place d'Orel Mangala, diminué et forfait pour cette affiche de la 28e journée de Ligue 1. Pour le reste, ce sera du classique avec tout de même une interrogation entre Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata pour le poste de latéral droit.

Peu de changements avec la demi-finale

Avec les incertitudes physiques qui entouraient Rayan Cherki et Malick Fofana, le trio d'attaquants sera composé d'Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma. Au milieu, Nemanja Matić et Maxence Caqueret enchaîneront une nouvelle titularisation. Enfin, derrière, la paire Jake O'Brien - Duje Caleta-Car sera aligné, avec Nicolas Tagliafico à gauche.

Le 11 probable de l'OL : Lopes - Mata (ou Maitland-Niles), O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Caqueret, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma