OL féminin : Horan (États-Unis) et Gilles (Canada) buteuses

Lindsey Horan au duel avec Vanessa Gilles lors d’Etats-Unis – Canada en 2021 (Photo by Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Toutes les deux décisives, Lindsey Horan (États-Unis) et Vanessa Gilles (Canada) se retrouveront en finale de la SheBelieves Cup.

Décidément, elles ne se quittent plus. Entre la Gold Cup et l'Olympique lyonnais, Vanessa Gilles et Lindsey Horan se croisent très souvent ces dernières semaines, même en sélection. Après la Gold Cup au mois de mars, où la seconde avait éliminé la première en demi-finales, les deux joueuses de l'OL se défieront à nouveau avec le Canada et les États-Unis.

Samedi, elles disputaient toutes les deux les demi-finales de la SheBelieves Cup, un tournoi amical. Les Américaines ont dominé le Japon, malgré l'ouverture du score concédée dès la 1er minute. C'est Horan qui, à la 77e sur penalty, a inscrit le but de la victoire (2-1). Un peu plus tôt, Shaw avait remis les deux équipes à hauteur.

Buteuses à la même minute

Pour les Canadiennes, elles aussi menées suite à un penalty à la 22e, c'est à nouveau une Rhodanienne qui a fait la différence. A la même minute que sa coéquipière en club, Gilles a profité d'un coup franc pour égaliser, et ainsi envoyer les deux adversaires aux tirs au but. Ce sont les championnes olympiques en titre qui ont finalement mieux maîtrisé cet exercice (4-2).

L'affiche États-Unis - Canada sera donc la finale de la compétition dans la nuit de mardi à mercredi, avec en opposition Horan et Gilles. Lors de leur dernier affrontement, ce sont les USA qui avaient pris le dessus au terme de la séance de tirs au but (2-2, 3-1 tab), filant ainsi vers le sacre.