Lindsey Horan après la qualification des Etats-Unis contre le Canada (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans une demi-finale qui a connu son dénouement aux tirs au but, les États-Unis se sont qualifiés pour la finale de la Gold Cup féminine contre le Canada. Lindsey Horan a marqué sa tentative tandis que Vanessa Gilles avait laissé sa place en fin de prolongations.

Il y a eu du spectacle et du suspense à San Diego cette nuit et ce sont finalement les États-Unis qui sont sortis vainqueurs de l’opposition contre le Canada (2-2, 3 tab 1). Après 90 puis 120 minutes haletantes, les coéquipières de Lindsey Horan ont dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher leur ticket pour la finale de la Gold Cup qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi. Quand le Brésil avait facilement assuré sa présence pour tenter de ravir la première édition de cette compétition, les États-Unis ont eu plus de mal face à Vanessa Gilles et ses coéquipières.

120 minutes pour les deux Lyonnaises

Dans une rencontre équilibrée, mais finalement assez pauvre en occasions, les spectateurs présents au Snapdragon Stadium ont vu les Américaines rapidement prendre les devants par Jardin Shaw (20e). Le premier but encaissé par le Canada dans la compétition et les coéquipières d’Horan, titulaire et capitaine, ont longtemps cru que ce serait suffisant.

Finalement, Jordyn Huitema a égalisé à dix minutes de la fin et envoyé tout ce joli monde en prolongation. Là encore, les États-Unis ont fait la course en tête grâce à Sophia Smith (99e) mais l’intenable Adriana Leon a égalisé à quelques secondes de la fin sur penalty. La séance des tirs au but a finalement été fatidique pour le Canada de Vanessa Gilles, qui avait laissé sa place juste avant la fin des prolongations, avec trois ratés sur quatre.