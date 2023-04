En loupant l’occasion de se rapprocher de Lille et Rennes dimanche dernier, l’OL a raté une belle occasion. A force que les journées passent, les chances lyonnaises d’être européen s’amenuisent.

Les occasions manquées… Cette saison, l’OL a raté bon nombre d’occasions. Que ce soit en Coupe de France pour aller chercher une finale au Stade de France ce samedi qu’en championnat. Le dernier exemple en date ne remonte qu’à la semaine dernière et la réception ratée (1-2) de l’OM à Décines. En jouant en derniers, les Lyonnais avaient vu Lille être tenu en échec à Auxerre et Rennes mordre la poussière contre Montpellier. Malheureusement, ils n’ont pas sauté l’occasion comme souvent cette année. En attendant de connaitre le résultat de ce vendredi soir (21h) à Strasbourg, l’OL est lancé dans un sprint final et sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur. Avec six points de retard sur la 5e place, les chances s’amenuisent au fur et à mesure que les journées passent.

"La cinquième place toujours accessible ? De moins en moins mais je pense que toutes les équipes ont du mal à prendre des points et ce n’est pas que l’OL. Ca devient compliqué, a concédé Laurent Blanc. Dans la préparation de match, il est peut-être préférable de préparer Marseille que Strasbourg. Il y a un engouement autour du match. Vendredi, il sera à Strasbourg pas à Lyon. On le sait mais même quand vous savez les choses, vous pouvez malheureusement ne pas répondre comme il faut. Les joueurs sont assez réceptifs. Les joueurs souffrent. La saison n’a pas été facile et elle restera compliquée jusqu’à la fin."

Avec encore six matchs à jouer, l’OL n’a pas forcément son destin entre les mains mais sait que s’il fait un quasi sans-faute, rien n’est impossible. Entre savoir et le faire, les Lyonnais ont montré que le fossé était grand. A l’instant T, le club lyonnais n’a plus que 3,5% de chance de terminer cinquième d'après Opta. Mais les statistiques sont faites pour être déjouées.