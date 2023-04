Strasbourg peut compter sur le retour de Sobol contre l'OL

Henrique et Caci (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Absent la semaine passée contre Reims, Eduard Sobol (latéral gauche) sera bien présent dans le groupe de Strasbourg pour le match face à l'OL vendredi (21 heures). Comme annoncé plus tôt jeudi, Thomas Delaine (cheville) et Ibrahima Sissoko (mollet) ne seront pas de la partie. Les deux joueurs sont toujours en soins.

Toujours en phase de reprise, le gardien remplaçant Eiji Kawashima a donc été laissé au repos pour la rencontre. Gerzino Nyamsi et le jeune Nordine Kandil sont également forfaits pour cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1 contre l'OL. Pour les Strasbourgeois, l'objectif est simple. Rééditer l'exploit du match aller (victoire 1-2 à Décines) et faire une bonne opération dans la course au maintien.

Le groupe de Strasbourg :

Gardiens : Sels, Risser

Défenseurs : Dagba, Perrin, Le Marchand, Djiku, Doukouré, Sobol

Milieux : Aholou, Sanson, Liénard, Prcic, Bellegarde, Yuito, Diarra

Attaquants : Gameiro, Mothiba, Diallo, Jean, Sebas